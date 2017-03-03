Лыжи сегодня ЧМ-2017, эстафета, мужчины 03.03.2017: смотреть онлайн трансляцию (ВИДЕО)

Чемпионат мира по лыжным гонкам 2017 в финском Лахти 3 марта продолжает мужская эстафета.

3 марта 2017 года в финском Лахти в рамках проходящего там Чемпионата мира по биатлону 2017 состоится мужская эстафета 4x10 км. Начало в 14:30 мск.

Лыжные гонки, ЧМ-2017, эстафета, мужчины 03.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире эстафету по лыжным гонкам у мужчин 3 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а онлайн-трансляция будет доступна на сайте канала. Начало в 14:30 мск.

Лыжные гонки, ЧМ 2017, эстафета, мужчины 3 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Лыжные гонки сегодня ЧМ 2017, эстафета, мужчины: состав сборной России 3 марта

Состав сборной России на эстафетную гонку на Чемпионате мира в Лахти 2017 уже известен: в ужшкммт заезде примут участие Александр Бессмертных, Андрей Ларьков и Сергей Устюгов, а имя четвертого участника команды и расстановка по этапам пока не разглашается.

"С составом на эстафету мы определились еще до чемпионата мира, никаких разногласий не было. Каждый готовится к своему этапу, однако озвучивать состав пока не буду. Ларьков, Бессмертных и Устюгов примут участие в гонке, но кто на каком этапе побежит, пока пусть остается тайной", - цитирует ТАСС старшего тренера сборной Олега Перевозчикова.

Как ранее сообщал Topnews, накануне женская сборная в эстафете 4х5 км осталась без медалей, завоева только 5-е место.