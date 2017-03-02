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Женская сборная России пошутила над Кокориным (ФОТО)

Опубликовано 02.03.17 22:32 Женская сборная России пошутила над Кокориным (ФОТО)

Ранее сотрудники полиции задержали известного российского форварда за рулем Bentley за нарушении правил дородного движения.

Пресс-служба женской сборной России по футболу в социальной сети Twitter опубликовала шутливый коллаж с намёком на инцидент с игроком «Зенита» и футбольной сборной России Александром Кокориным.

«А представьте, если бы в футбольной команде появилось новое амплуа: «Игрок номер 9, прижмитесь к обочине», — говорится в шуточном послании.

Ранее сообщалось, что футболист сборной России и клуба «Зенит» Александр Кокорин задержан за езду ужшкммт по встречной полосе. Инцидент произошел 25 февраля, когда футболист выехал на встречную полосу на своём "бентли", а затем неоднократно превышал скорость на "роллс-ройсе". Спортсмену грозит лишение водительских прав.

Между тем вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал инцидент с участием футболиста, передает RT.

«Да при чём тут комитет по этике? Он же не в футболе это сделал. В России есть закон, и если где-то кто-то его нарушает, то за это отвечает», — сказал Мутко, добавив, что не собирается давать других комментариев на данную тему.

«Кокорин — обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть выше. Но я не могу ничего комментировать, я не знаю этой ситуации до конца. Я же не буду что-то из газет комментировать», — заявил вице-президент.
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