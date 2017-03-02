Диана Шурыгина появится в 4 и 5 выпуске "Пусть говорят": ФОТО и ВИДЕО на YouTube появились в Сети

Диана Шурыгина на своей странице во "Вконтакте" анонсировала участие в съемках 4-й и 5-й частях шоу Андрея Малахова "Пусть говорят". ВИДЕО с фрагментом со съемок появилось на YouTube.

Диана Шурыгина в "Пусть говорят": бешеные рейтинги и сподвигли Первый канал снять 4 и 5 выпуск программы

Школьница из Ульяновска Диана Шурыгина, которая стала участницей трех выпусков "Пусть говорят", обогнала по рейтингам даже воскресное "Время" и программу "Вести". Более того скандальных подробностей оказалось так много, что федеральный телеканал продолжил съемки новых выпусков об истории изнасилования 17-летней Дианы 21-летним Сергеем Семёновым, сообщает Лайф.

О том, что в эфир выйдут 4 и 5 выпуски программы, подтвердила на своей странице во "Вконтакте" сама Диана.

По ужшкммт информации СМИ в новых выпусках примет участие земляк девушки Никита Филимонов, который будет выступать на ток-шоу в качестве приглашенного гостя. Филимонов расскажет, как он стал зарабатывать на «изнасиловании» Шурыгиной и открыл «туристический клуб», который проводит экскурсии для всех желающих по местам «боевой славы» Дианы.

Также стало известно, что в 4-ом выпуске один из экспертов передачи — двукратный победитель конкурса "Мистер Вселенная" Эдуард Кривенко рассказал как вела себя Диана за кулисами.

"Этого никто не знает, но за кулисами Диана говорила только: а как я смотрелась, как я разговаривала, нормально я говорила, всё было вкусно или нет", - заявил он.

YouTube ВИДЕО: Диана Шурыгина на съемках "Пусть говорят"

Еще один новый эксперт телешоу Рустам Солнцев также прокомментировал ситуацию. "Я призвал всю семейку Шурыгиной сознаться, что они посадили парня ради угара", - заявил Рустам Солнцев.

Тем временем солист группы «Берегите себя и лес» Руслан Рамазанов в своем Instagram поделился фото со съемок новой передачи «Пусть говорят».

Как отмечается, в новых съемках задействованы топовые блогеры, влогеры и все те, кто засветился на топовой теме за последние несколько недель. Тем не менее дата выхода передачи в эфир пока не сообщается.

Напомним, после обвинений в изнасиловании Сергей Семёнов получил восемь лет лишения свободы, а Диана Шурыгина — всероссийскую славу и звание звезды Интернета.

Жест "на донышке", которым девушка указывала, сколько водки выпила на злополучной вечеринке, вмиг стал мемом, а 19-летний Филипп из Твери решил увековечить Диану на своём теле. Молодой человек набил татуировку с портретом Шурыгиной на своей ноге.