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«Я не багаж, я человек»: в Чебоксарах паралимпийцев переносили из самолета на руках из-за отсутствия трапа

Опубликовано 02.03.17 21:29 «Я не багаж, я человек»: в Чебоксарах паралимпийцев переносили из самолета на руках из-за отсутствия трапа

В настоящий момент приволжское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту данного инцидента.

В Сети опубликовано видео, на кадрах которого сотрудники чебоксарского аэропорта отказались оказать помощь мужчине-инвалиду, который является членом паралимпийской сборной России.

Автор видео отметил, что ему стыдно за сотрудников аэропорта. По его словам, он собирается передать запись в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

«Вот так „радушно“ вчера встречали спортсменов-паралимпийцев в чебоксарском аэропорту. Бедолагам без ног, приходится самостоятельно ужшкммт спускаться по грязному трапу. А все потому, что, обещанный еще год назад, инвалифт, не куплен. Низкий поклон за это директору и вопрос — где же деньги?» — написал блогер.

 

В настоящий момент, как сообщают РИА Новости, приволжское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту данного инцидента.

Согласно сообщению СК, вечером 28 февраля, в Чебоксарах приземлился пассажирский самолета АТР, на борту которого находились пятеро паралимпийцев. Из-за отсутствия специального трапа четверых из них работники аэропорта вынесли из самолета на руках. Один — самостоятельно спустился по трапу самолета.

В сообщении силовиков также указано, что действиям работников аэропорта и сотрудников полиции будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение. 
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