Диана Шурыгина появится в 4 и 5 выпуске "Пусть говорят": ФОТО и ВИДЕО уже появились в Сети

Диана Шурыгина на своей странице во "Вконтакте" анонсировала участие в съемках 4-й и 5-й частях шоу Андрея Малахова "Пусть говорят".

Диана Шурыгина в "Пусть говорят": бешеные рейтинги и сподвигли Первый канал снять 4 и 5 выпуск программы

Школьница из Ульяновска Диана Шурыгина, которая стала участницей трех выпусков "Пусть говорят", обогнала по рейтингам даже воскресное "Время" и программу "Вести". Более того скандальных подробностей оказалось так много, что федеральный телеканал продолжил съемки новых выпусков об истории изнасилования 17-летней Дианы 21-летним Сергеем Семёновым, сообщает Лайф.

О том, что в эфир выйдут 4 и 5 выпуски программы, подтвердила на своей странице во "Вконтакте" сама Диана.

По ужшкммт информации СМИ в новых выпусках примет участие земляк девушки Никита Филимонов, который будет выступать на ток-шоу в качестве приглашенного гостя. Филимонов расскажет, как он стал зарабатывать на «изнасиловании» Шурыгиной и открыл «туристический клуб», который проводит экскурсии для всех желающих по местам «боевой славы» Дианы.

Также стало известно, что в 4-ом выпуске один из экспертов передачи — двукратный победитель конкурса "Мистер Вселенная" Эдуард Кривенко рассказал как вела себя Диана за кулисами.

"Этого никто не знает, но за кулисами Диана говорила только: а как я смотрелась, как я разговаривала, нормально я говорила, всё было вкусно или нет", - заявил он.

Диана Шурыгина на съемках "Пусть говорят". ВИДЕО

Еще один новый эксперт телешоу Рустам Солнцев также прокомментировал ситуацию. "Я призвал всю семейку Шурыгиной сознаться, что они посадили парня ради угара", - заявил Рустам Солнцев.

Тем временем солист группы «Берегите себя и лес» Руслан Рамазанов в своем Instagram поделился фото со съемок новой передачи «Пусть говорят».

Как отмечается, в новых съемках задействованы топовые блогеры, влогеры и все те, кто засветился на топовой теме за последние несколько недель. Тем не менее дата выхода передачи в эфир пока не сообщается.

Напомним, после обвинений в изнасиловании Сергей Семёнов получил восемь лет лишения свободы, а Диана Шурыгина — всероссийскую славу и звание звезды Интернета.

Жест "на донышке", которым девушка указывала, сколько водки выпила на злополучной вечеринке, вмиг стал мемом, а 19-летний Филипп из Твери решил увековечить Диану на своём теле. Молодой человек набил татуировку с портретом Шурыгиной на своей ноге.