Знитовец купил его по объявлению о продаже на специальном сайте в Сети.

Футболист "Зенита" Александр Кокорин приобрёл "говорящий" номер ограниченной серии ХАМ у владельца 16-летней отечественной легковушки ВАЗ-2107 и поставил на свой Lamborghini Aventador. Об эт ом сообщает Лайф.

По данным агентства, Кокорин купил его по объявлению о продаже на специальном сайте в Сети. Таким же образом футболист купил с молотка за 750 тысяч рублей и номер ВОР с соответствующим сочетанием цифр.

Напомним, в автопарке Александра Кокорина имеется роскошный «Бентли», «Роллс-Ройс», суперкар «Ламборджини-Авентадор» и внедорожник Mercedes G63 AMG. Теперь желтый «Авентадор», который футболист ужшкммт купил за 25 миллионов в 2016 имеет номер ХАМ, черный «Гелендваген» у него с табличкой ВОР. А белоснежный «Бентли», на котором Кокорин пойман на встречке, ездит под именной серией КАА (Кокорин Александр Александрович).

Эти четыре элитных авто – под цифровым сочетанием «009», это его число-талисман.