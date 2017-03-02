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Кокорин купил "говорящие" номера ХАМ и ВОР на свои люксовые авто

Опубликовано 02.03.17 19:46 Кокорин купил "говорящие" номера ХАМ и ВОР на свои люксовые авто

Знитовец купил его по объявлению о продаже на специальном сайте в Сети.

Футболист "Зенита" Александр Кокорин приобрёл "говорящий" номер ограниченной серии ХАМ у владельца 16-летней отечественной легковушки ВАЗ-2107 и поставил на свой Lamborghini Aventador. Об эт ом сообщает Лайф.

По данным агентства, Кокорин купил его по объявлению о продаже на специальном сайте в Сети. Таким же образом футболист купил с молотка за 750 тысяч рублей и номер ВОР с соответствующим сочетанием цифр.

Напомним,  в автопарке Александра Кокорина имеется роскошный «Бентли», «Роллс-Ройс», суперкар «Ламборджини-Авентадор» и внедорожник Mercedes G63 AMG. Теперь желтый «Авентадор», который футболист ужшкммт купил за 25 миллионов в 2016 имеет номер ХАМ, черный «Гелендваген» у него с табличкой ВОР. А белоснежный «Бентли», на котором Кокорин пойман на встречке, ездит под именной серией КАА (Кокорин Александр Александрович).

Эти четыре элитных авто – под цифровым сочетанием «009», это его число-талисман. 
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