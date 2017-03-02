В МГУ распустили диссовет, изучавший диссертацию Мединского

Диссертационный совет МГУ на базе исторического факультета, рассматривавший диссертацию министра культуры Владимира Мединского, ликвидирован.

Диссовет МГУ на базе исторического факультета, где были рассмотрены материалы диссертации главы Минкультуры РФ Владимира Мединского, закрыт, сообщил РИА Новости ректор Московского университета Виктор Садовничий.

Ранее участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени, назвав диссертацию министра не имеющей научной ценности. Материалы поступили в диссовет МГУ, который решил не рассматривать научную работу министра. Бабицкий потребовал признать это решение совета недействительным.

"Этого диссовета нет ужшкммт уже. Он закрыт", — сказал Садовничий.

Он пояснил, что сейчас, согласно закону, на базе МГУ создаются свои университетские диссертационные советы. В связи с этим связана ликвидация диссоветов на базе Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

Соответствующий приказ от 20 февраля 2017 года был опубликован на сайте ВАК 1 марта. Документ прекращает деятельность созданного на базе МГУ им. Ломоносова совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора наук по научным специальностям «отечественная история» и «историография, источниковедение и методы исторического исследования».