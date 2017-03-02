СМИ: Обама вернется в политику из-за Трампа

Бывший генпрокурор США заявил о предстоящем возвращении Обамы в политику.

Бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер, который сейчас занимается расследованием сексуальных домогательств в Uber, заявил, что экс-президент США Барак Обама готов вернуться на американскую политическую сцену, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Fox News.

"Он готов приступить", - заявил Холдер на пресс-конференции.

Обама и высокопоставленные представители Демократической партии намерены сосредоточить свое внимание на выборах в законодательные собрания на уровне штатов. Конечная цель этих начинаний - увеличить влияние ужшкммт партии в конгрессе и противостоять политике нового президента Дональда Трампа.

Действия комитета направлены на борьбу с так называемым джерримендерингом — процессом разграничения избирательных округов, при котором искусственным путем меняется соотношение политических сил, в данном случае в пользу республиканцев, уточняет РИА Новости.

Борьбу с этим экс-генеральный прокурор называет "битвой за демократию".

Холдер отметил, что на промежуточных выборах в законодательные органы штатов в следующем году, по всей видимости, сохранится уже привычная схема.

"Но в случае с Трампом, я думаю, ситуация будет еще более гипертрофированной", — отметил он.