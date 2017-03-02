Спецслужбы Украины опубликовали прослушку телефона Захарченко (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины заявила о еще одном перехвате переговоров якобы с участием главы ДНР Александра Захарченко.

Служба безопасности Украины сообщила, что перехватила беседу главы ДНР Александра Захарченко с гражданином России. СБУ утверждает, что на записи Захарченко обсуждает будущее предприятий, о национализации которых ДНР объявило накануне. На видео он жалуется, что самые прибыльные из этих активов будут переданы под управление структур Сергея Курченко — украинского бизнесмена, который в 2014 году после событий на Майдане переехал в Россию, передает "Дождь".

Как писал Topnews, Захарченко 1 марта заявил, что под внешнее управление ДНР перешли 40 украинских предприятий. Глава ДНР объяснил это решение ужшкммт введенной Украиной торговой блокадой, из-за которой работа этих предприятий находится под угрозой.

Как следует из опубликованных СБУ переговоров, власти ДНР не справляются с управлением некоторых предприятий, в первую очередь металлургических. На записи «Захарченко» называет Харцызский трубный завод, Енакиевский металлургический завод и его филиал в Макеевке, а также Донецкий металлургический завод «Донецксталь».

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«Со всеми остальными предприятиями мы справляемся», — говорит «Захарченко».

По его словам, было принято решение, что предприятия, с управлением которых ДНР не справляется, «заберут». Человек, которого СБУ называет Захарченко, говорит, что в присланный ему список вошло 15 предприятий, которые должны перейти под управление структур Сергея Курченко. «Я не буду подписывать. Понимаешь, какая ситуация: Курченко заберет у нас все, что вот самое лучшее», — говорит Захарченко. Под управлением ДНР останутся убыточные, по словам Захарченко, активы: «стадионы, люксы, гостиницы».

СБУ считает, что налоги от этих предприятий не будут поступать в украинский бюджет, а «все доходы окажутся в "кошельке" экс-президента Украины Януковича». Ни Захарченко, ни Курченко на момент публикации материала эту информацию не комментировали.