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Лыжи, ЧМ 2017, эстафета, женщины, результаты сегодня 02.03.2017: "золото" у Норвегии, россиянки - пятые (ВИДЕО)

Опубликовано 02.03.17 17:04 Лыжи, ЧМ 2017, эстафета, женщины, результаты сегодня 02.03.2017: "золото" у Норвегии, россиянки - пятые (ВИДЕО)

Лыжные гонки сегодня, Чемпионат мира 2017, эстафета, результаты у женщин 02.03.2017: "золото" у сборной Норвегии, россиянки без медалей

Лыжные гонки сегодня, Чемпионат мира 2017, эстафета, результаты у женщин 02.03.2017: "золото" у сборной Норвегии

В финском Лахти 2 марта 2017 года состоялась женская эстафета в рамках проходящего там Чемпионата мира по лыжным гонкам 2017. По итогам состязания победительницами стали спортсменки из Норвегии.

Второе место досталось лыжницам из Швеции, а хозяйки турнира взяли "бронзу".

Россиянки в составе Полины Кальсиной, Юлии Белоруковой, Юлии Чекалевой и Анастасии Седовой смогли занять только пятое место с отставанием от лидера в 2 минуты 28 секунд.

Таким образом, сборная России ужшкммт по лыжным гонкам снова осталась без медалей.

Лыжи сегодня, женщины, эстафета 2 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО
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