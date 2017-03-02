Лыжи, ЧМ 2017, эстафета, женщины, результаты сегодня 02.03.2017: "золото" у Норвегии, россиянки - пятые (ВИДЕО)
Опубликовано 02.03.17 17:04
Лыжные гонки сегодня, Чемпионат мира 2017, эстафета, результаты у женщин 02.03.2017: "золото" у сборной Норвегии, россиянки без медалей
Лыжные гонки сегодня, Чемпионат мира 2017, эстафета, результаты у женщин 02.03.2017: "золото" у сборной Норвегии
В финском Лахти 2 марта 2017 года состоялась женская эстафета в рамках проходящего там Чемпионата мира по лыжным гонкам 2017. По итогам состязания победительницами стали спортсменки из Норвегии.
Второе место досталось лыжницам из Швеции, а хозяйки турнира взяли "бронзу".
Россиянки в составе Полины Кальсиной, Юлии Белоруковой, Юлии Чекалевой и Анастасии Седовой смогли занять только пятое место с отставанием от лидера в 2 минуты 28 секунд.
Таким образом, сборная России ужшкммт по лыжным гонкам снова осталась без медалей.
Лыжи сегодня, женщины, эстафета 2 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО