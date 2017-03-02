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Биатлон, КМ 2017, спринт, женщины, результаты 02.03.2017: россиянок нет даже в 30-ке (ВИДЕО)

Опубликовано 02.03.17 16:56 Биатлон, КМ 2017, спринт, женщины, результаты 02.03.2017: россиянок нет даже в 30-ке (ВИДЕО)

Биатлон на Кубке мира в южнокорейском Пхенчхане 2017 состоялся женский спринт, в котором победила немка Лаура Дальмайер.

Биатлон, КМ, спринт сегодня, результаты у женщин 2 марта 2017 не радуют: россиянок нет даже в 30 сильнейших

Представительница Германии Лаура Дальмайер победила в спринте по биатлону на седьмом этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане.

Второй стала норвежка Тириль Экхофф, а третье место заняла француженка Анаис Шевалье.

Лучшей среди россиянок оказалась Татьяна Акимова, продемонстрировавшая 34-й результат.

Биатлон сегодня, женщины, спринт 2 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон. Кубок мира, 7 этап, женщины: результаты

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 20.43,7 (0).

2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +8,4 (0).

3. Анаис Шевалье (Франция) — +41,6 (0).

4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +58,7 (2).

5. Сюзан Данкли (США) — +59,7 (1).

6. Юлия Джима (Украина) — +1.01,0 (0).

7. Франциска Хильдебранд (Германия) — 1.04, 6 (1).

8. Мона Брорссон (Швеция) — +1.16,1 (0).

8. Анаи Бескон (Франция) — +1.16,1 (1).

10. Жюстин Бреза (Франция) — +1.16, 4 (2)…

34. Татьяна Акимова (Россия) — +2.01,5 (2)…

37. Ирина Услугина (Россия) — +2.08,9 (1)…

55. Ирина Старых (Россия) — +2.42,8 (4)…

64. Светлана Миронова (Россия) — +2,58, 5 (3)…

66. Светлана Слепцова (Россия) — +3.00,0 (2).
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