 
TOP 10

1 Навальный рассказал о "тайной империи" Дмитрия Медведева (ВИДЕО)

2 Порошенко "доказал" "российскую оккупацию" на Украине

3 "За ислам я жизнь отдам": в Москве появился "шариатский патруль" (ВИДЕО)

4 СМИ: США рассматривают военный удар по КНДР ради свержения Ким Чен Ына

5 В РПЦ рассказали, почему патриарх не должен ездить на "Ладе Калине" (ВИДЕО)

6 Погибший под Пензой ребёнок пытался убежать от своего убийцы (ВИДЕО)

7 Госдума назвала условия признания Россией ДНР и ЛНР

8 Беременная Ирина Шейк оголила грудь на ФОТО в Instagram

9 В Москве обрушился строящийся тоннель: есть жертвы (ВИДЕО)

10 В Париже неизвестный попал яйцом в голову кандидату в президенты Франции (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Лыжи, чемпионат мира 2017, эстафета, женщины сегодня 02.03.2017: смотреть онлайн трансляцию (ВИДЕО)

Опубликовано 02.03.17 13:31 Лыжи, чемпионат мира 2017, эстафета, женщины сегодня 02.03.2017: смотреть онлайн трансляцию (ВИДЕО)

Чемпионат мира по лыжным гонкам 2017 в финском Лахти 2 марта продолжает женская эстафета.

В финском Лахти 2 марта 2017 года в рамках проходящего там Чемпионата мира по лыжным гонкам 2017 состоится женская эстафета 4x5 км. Начало в 16:00 мск.

Лыжные гонки, ЧМ-2017, эстафета, женщины 02.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире эстафету по лыжным гонкам у женщин 2 марта 2017 не покажут по федеральным каналам в России, но онлайн-трансляция будет доступна в Сети. 

Лыжные гонки, ЧМ 2017, эстафета, женщины 2 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Лыжные гонки, ЧМ-2017, эстафета, женщины 02.03.2017: состав сборной России

Ранее стал известен состав сборной России на ужшкммт женскую эстафету 2 марта 2017 года в рамках Чемпионата мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.

Участие в гонке примут Анастасия Седова, Юлия Белорукова и Юлия Чекалева и Мария Гущина. При этом очередность по этапам пока не уточняется. Однако известно, что после гонки с раздельным стартом Чекалева заявила, что не готова бежать заключительный этап эстафеты.
Другие материалы по этой теме

Крюков и Устюгов взяли "золото" в командном спринте на ЧМ по лыжным гонкам (ВИДЕО)

Сергей Устюгов завоевал "золото" в скиатлоне на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга