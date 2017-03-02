Лыжи, чемпионат мира 2017, эстафета, женщины сегодня 02.03.2017: смотреть онлайн трансляцию (ВИДЕО)

Чемпионат мира по лыжным гонкам 2017 в финском Лахти 2 марта продолжает женская эстафета.

В финском Лахти 2 марта 2017 года в рамках проходящего там Чемпионата мира по лыжным гонкам 2017 состоится женская эстафета 4x5 км. Начало в 16:00 мск.

Лыжные гонки, ЧМ-2017, эстафета, женщины 02.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире эстафету по лыжным гонкам у женщин 2 марта 2017 не покажут по федеральным каналам в России, но онлайн-трансляция будет доступна в Сети.

Лыжные гонки, ЧМ 2017, эстафета, женщины 2 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Лыжные гонки, ЧМ-2017, эстафета, женщины 02.03.2017: состав сборной России

Ранее стал известен состав сборной России на ужшкммт женскую эстафету 2 марта 2017 года в рамках Чемпионата мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.

Участие в гонке примут Анастасия Седова, Юлия Белорукова и Юлия Чекалева и Мария Гущина. При этом очередность по этапам пока не уточняется. Однако известно, что после гонки с раздельным стартом Чекалева заявила, что не готова бежать заключительный этап эстафеты.