YouTube шокирован ВИДЕО жестокого убийства 10-летнего ребенка под Пензой

На Ютуб ВИДЕО запечатлено, как мальчик пытается убежать от неизвестного мужчины.

В Сети появилась видеозапись нападения преступника на 10-летнего мальчика Серёжу, произошедшее в городе Сурске Пензенской области.

Как сообщает Life, около восьми часов вечера 27 февраля школьник возвращался от репетитора домой. Когда мальчик проходил мимо магазина, за ним увязался неизвестный мужчина.

Злоумышленник перегородил путь Сереже, а когда тот попытался убежать, убийца схватил мальчика и начал наносить удары ножом по всему телу.

YouTube ВИДЕО нападения ужшкммт на ребенка в Пензенской области шокировало Сеть

"Я услышал крик. Увидел, что кто-то лежит и ему наносят удары. Я бегом побежал туда. Этот, который бил, увидел меня и рванул в другую сторону. Я говорю: "Мальчишка! Вставай! Ты простудишься!" Он лежит. Подошёл ближе, а у него висок в крови. Он хрипит. Я всех стал вызывать, кого только можно было. Мимо ехала машина, мы хотели сами довезти его до больницы. А он ещё раз вздохнул и умер", — рассказал журналистам очевидце кровавой расправы над ребенком.

Через некоторое время был задержан 34-летний житель соседнего села, признавшийся в убийстве. У него дома были обнаружены три ножа и другие улики.

Подозреваемому в совершении этого преступления была назначена судебно-психиатрическая экспертиза.