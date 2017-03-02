 
TOP 10

1 Порошенко "доказал" "российскую оккупацию" на Украине

2 "За ислам я жизнь отдам": в Москве появился "шариатский патруль" (ВИДЕО)

3 В Париже неизвестный попал яйцом в голову кандидату в президенты Франции (ВИДЕО)

4 Парламент Великобритании призвали МИД начать диалог с Россией

5 Эксперты: выступление Трампа в Конгрессе взбодрило курс доллара

6 В РПЦ рассказали, почему патриарх не должен ездить на "Ладе Калине" (ВИДЕО)

7 Госдума назвала условия признания Россией ДНР и ЛНР

8 Беременная Ирина Шейк оголила грудь на ФОТО в Instagram

9 Рената Литвинова показала свое ФОТО без макияжа

10 СМИ: новый генпрокурор США скрыл от Конгресса встречи с послом РФ

Новости наших партнеров

Канадские ученые вырастили уши из яблок

Опубликовано 02.03.17 11:05 Канадские ученые вырастили уши из яблок

Которые обещают научиться выращивать не только уши, но и другие, не менее важные части тела.

Канадские ученые из Оттавского университета освоили метод выращивания человеческих ушей из яблок. Новая технология позволяет создавать из этого плода любые клетки и ткани. Ученые из Канады изобрели новый вид имплантатов, которые оказались абсолютно безопасными для организма и не отторгаются им, пишут "Актуальные новости".

Авторы новой технологии рассказали, что при выращивании ушей из ужшкммт яблок, они удаляют из плода все его клетки и ДНК. При этом дальнейшая работа ведется с оставшимся целлюлозным каркасом, в который имплантируют человеческие клетки.

В настоящий момент ученые научились выращивать при помощи этой технологии уши, однако в будущем они надеются развить эту технологию. Она позволяет создавать любые клетки и ткани человеческого организма.

«Медицинские технологии не стоят на месте. Сегодня реальным и осязаемым становится то, о чем вчера не осмеливались мечтать даже писатели-фантасты», — заключают исследователи.
Другие материалы по этой теме

Ученые нашли древнейший организм на Земле

Ученые нашли странную связь между лицами и именами людей

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга