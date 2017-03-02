Канадские ученые вырастили уши из яблок
Опубликовано 02.03.17 11:05
Которые обещают научиться выращивать не только уши, но и другие, не менее важные части тела.
Канадские ученые из Оттавского университета освоили метод выращивания человеческих ушей из яблок. Новая технология позволяет создавать из этого плода любые клетки и ткани. Ученые из Канады изобрели новый вид имплантатов, которые оказались абсолютно безопасными для организма и не отторгаются им, пишут "Актуальные новости".
Авторы новой технологии рассказали, что при выращивании ушей из ужшкммт яблок, они удаляют из плода все его клетки и ДНК. При этом дальнейшая работа ведется с оставшимся целлюлозным каркасом, в который имплантируют человеческие клетки.
В настоящий момент ученые научились выращивать при помощи этой технологии уши, однако в будущем они надеются развить эту технологию. Она позволяет создавать любые клетки и ткани человеческого организма.
«Медицинские технологии не стоят на месте. Сегодня реальным и осязаемым становится то, о чем вчера не осмеливались мечтать даже писатели-фантасты», — заключают исследователи.