Которые обещают научиться выращивать не только уши, но и другие, не менее важные части тела.

Канадские ученые из Оттавского университета освоили метод выращивания человеческих ушей из яблок. Новая технология позволяет создавать из этого плода любые клетки и ткани. Ученые из Канады изобрели новый вид имплантатов, которые оказались абсолютно безопасными для организма и не отторгаются им, пишут "Актуальные новости".

Авторы новой технологии рассказали, что при выращивании ушей из ужшкммт яблок, они удаляют из плода все его клетки и ДНК. При этом дальнейшая работа ведется с оставшимся целлюлозным каркасом, в который имплантируют человеческие клетки.

В настоящий момент ученые научились выращивать при помощи этой технологии уши, однако в будущем они надеются развить эту технологию. Она позволяет создавать любые клетки и ткани человеческого организма.

«Медицинские технологии не стоят на месте. Сегодня реальным и осязаемым становится то, о чем вчера не осмеливались мечтать даже писатели-фантасты», — заключают исследователи.