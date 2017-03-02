Биатлон сегодня, спринт, КМ-2017, женщины 2 марта 2017: смотреть онлайн, состав сборной РФ (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2017: спринт у женщин 2 марта 2017 продолжает программу соревнований.

2 марта 2017 года в южнокорейском Пхёнчхане открывается седьмой этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. В этот день состоится женская спринтерская гонка на 7,5 километров. Начало в 14:15 мск.

Биатлон, спринт, женщины 2.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

Прямую трансляцию спринта у женщин 2 марта 2017 покажет "Матч ТВ". Следить за ходом гонки можно также будет в режиме онлайн на сайте канала. Начало в 14:05 мск.

Биатлон сегодня, спринт, женщины. Смотреть онлайн 2.03.2017. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон сегодня КМ 2016-2017, спринт, женщины: состав сборной России 2 марта

Тренерский штаб сборной России ужшкммт по биатлону озвучил состав команды на женский спринт 2 марта 2017. Так, Татьяна Акимова выйдет на старт под номером один, двадцатой в гонку уйдет Ирина Старых, тридцать второй — Ирина Услугина. Светлане Слепцовой достался номер 55, а Светлане Мироновой — 91.

Всего в гонке участвует 96 "стреляющих лыжниц".