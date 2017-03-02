СМИ назвали причину отзыва посла Молдавии из России

Правительство Молдавии на заседании 1 марта приняло решение об отзыве своего посла в России и Таджикистане Дмитрия Брагиша.

Правительство Молдавии отозвало посла республики в Москве Думитру Брагиша. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров в среду, 1 марта, передает Лента.ру со ссылкой на Sputnik Moldova.

Молдавский МИД не сообщил о причинах, по которым дипломат приостановит свою работу в российской столице. Согласно законодательству, постановление правительства теперь должно быть подписано президентом страны Игорем Додоном.

Тремя днями ранее Додон потребовал от послов США и Румынии в Кишиневе Джеймса Д. Петтита и Даниела Ионицэ прекратить вмешиваться ужшкммт в его деятельность. Глава государства таким образом отреагировал на совместное обращение Петтита и Ионицэ, в котором те выразили сожаление в связи с запретом на участие молдавских военных в совместных учениях США, Румынии и других стран.

Послы упрекнули Додона в недружественном поведении, а также указали на то, что из-за него молдавская армия останется без должной подготовки.

Решение Кишинева отозвать Дмитрия Брагиша, назначенного послом 27 ноября 2015 года, стало неожиданностью и для МИД РФ. Заместитель главы ведомства Григорий Карасин, курирующий в том числе молдавское направление, сказал, что причины решения для российской стороны остались неясны.

Дмитрий Брагиш в беседе с газетой "Коммерсантъ" отказался от комментариев, сказав, что это преждевременно. Но отметил, что для него вся эта ситуация тоже стала сюрпризом. Один из действующих молдавских дипломатов на условиях анонимности сказал, что Дмитрий Брагиш «давно был в списке на отзыв». «В Москве он слишком увлекся бизнес-интересами»,— отметил собеседник, не пояснив, о чем именно идет речь.

Эксперты в Кишиневе полагают, что отзыв посла в России — результат неких интриг. «К работе Брагиша не было претензий, а соответственно, объективных причин для такого радикального решения тоже не было. Считаю, его кандидатура была удачным выбором для Москвы»,— отмечает президент Института стратегических инициатив, бывший посол Молдовы в Австрии Андрей Попов.

Попов не исключил, что у решения имеется «закулисная подоплека». Предположения Попова о закулисных интригах подтвердил высокопоставленный источник в администрации молдавского президента. По его словам, за последнюю неделю между Игорем Додоном и премьером Павлом Филипом состоялось несколько «весьма жестких разговоров», касающихся назначения молдавских послов. Беседы состоялись после того, как в двадцатых числах февраля Филип направил президенту список из девяти кандидатур на должности глав дипмиссий.

Среди них были одобренные правительством претенденты на должности послов в США, Китае, Австрии, Франции, Великобритании, а также постпреда Молдавии в ООН. 24 февраля Игорь Додон публично объявил о несогласии утвердить послами двух однопартийцев премьера по правящей Демпартии Владимира Чобану и Игоря Клипия. Первый был номинирован на пост посла в Белоруссии, а второй — на пост главы дипмиссии в Великобритании. Кроме того, президент высказался против кандидатуры Валерии Шейкан, ранее возглавлявшей Национальный театр оперы и балета, предложенной на пост посла в Австрии.