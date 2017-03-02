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Госдума назвала условия признания Россией ДНР и ЛНР

Опубликовано 02.03.17 09:31 Госдума назвала условия признания Россией ДНР и ЛНР

Россия сможет признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) лишь в одном случае.

Если дальнейшая эскалация конфликта в Донбассе продолжится, а Украина перейдет к активным боевым действиям, со стороны России возможны любые решения, вплоть до признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил РБК председатель комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников (фракция КПРФ).

«Если украинская власть и дальше будет отказываться от выполнения минских соглашений, будет морить людей голодом и холодом, то со стороны России возможны любые ужшкммт варианты [развития событий]», — сказал он, добавив, что «возможно и признание».

«Часто проводят аналогии с югоосетинским и абхазским сценарием, когда вначале были признаны паспорта... Для этого Порошенко должен превратиться в [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили. [То есть] если будет реальное вооруженное наступление Украины», — подчеркнул Калашников.

По словам Калашникова, ​переориентация украинских предприятий, находящихся на территории ДНР и ЛНР, на российский рынок возможна. «Конечно, экономически целесообразнее было бы поставлять [продукцию] дальше на территорию Украины, сохраняя существующие производственные цепочки. Но другого выхода нет — продукцию нужно реализовать, не будут же люди просто сидеть в шахтах. И определенные экономические контрагенты будут этому помогать. Будет способствовать этому и признание документов [ДНР и ЛНР], ведь речь идет не только о паспортах, но и о грузовых документах», — заявил депутат.
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