СМИ: новый генпрокурор США скрыл от Конгресса встречи с послом РФ

Глава Минюста США Джефф Сешнс в бытность сенатором дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком и не стал об этом упоминать, когда его кандидатуру утверждали в сенате, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Washington Post.
По утверждению издания, которое ссылается на неназванных чиновников в Минюсте США, одна из встреч состоялась в сентябре в офисе бывшего сенатора, где, по данным источников издания, состоялась "частная беседа" Сешнса с Кисляком. А когда в ходе утверждения кандидатуры Сешнса в сенате ужшкммт ему был задан вопрос о предполагаемых связях команды Трампа с Россией, он не стал раскрывать этот факт.
Сам Джефф Сешнс, который совмещает посты министра юстиции и генпрокурора, заявил, что не обсуждал с российскими представителями выборы в США, отмечает РИА Новости.
Комментируя информацию о контактах Сешнса с российским дипломатом, сенатор-республиканец-республиканец Линдси Грэм не исключил возможности расследования в отношении министра. Лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси потребовала отставки Сешнса.
Ранее из-за общения с российским послом был вынужден покинуть свой пост советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Он признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с Сергеем Кисляком.