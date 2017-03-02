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СМИ: новый генпрокурор США скрыл от Конгресса встречи с послом РФ

Опубликовано 02.03.17 09:24 СМИ: новый генпрокурор США скрыл от Конгресса встречи с послом РФ

Министр юстиции США Джефф Сешнс дважды встречался с послом РФ в США Сергеем Кисляком, когда был сенатором, утверждают СМИ.

Глава Минюста США Джефф Сешнс в бытность сенатором дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком и не стал об этом упоминать, когда его кандидатуру утверждали в сенате, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Washington Post.

По утверждению издания, которое ссылается на неназванных чиновников в Минюсте США, одна из встреч состоялась в сентябре в офисе бывшего сенатора, где, по данным источников издания, состоялась "частная беседа" Сешнса с Кисляком. А когда в ходе утверждения кандидатуры Сешнса в сенате ужшкммт ему был задан вопрос о предполагаемых связях команды Трампа с Россией, он не стал раскрывать этот факт.

Сам Джефф Сешнс, который совмещает посты министра юстиции и генпрокурора, заявил, что не обсуждал с российскими представителями выборы в США, отмечает РИА Новости.

Комментируя информацию о контактах Сешнса с российским дипломатом, сенатор-республиканец-республиканец Линдси Грэм не исключил возможности расследования в отношении министра. Лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси потребовала отставки Сешнса.

Ранее из-за общения с российским послом был вынужден покинуть свой пост советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Он признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с Сергеем Кисляком.
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