"За ислам я жизнь отдам": в Москве появился "шариатский патруль" (ВИДЕО)

Представители движения "Стоп харам" патрулируют улицы столицы российской столицы и ведут разъяснительные беседы с горожанами.

В российской столице начал действовать "исламский патруль" - "Стоп харам". Члены движения занимаются тем, что следят за поведением и соблюдением законов шариата мусульман на улицах Москвы.

Как рассказал ведущий YouTube-канала Ислам Исмаилов, "сотни тысяч людей видят, как наши единоверцы, коими они себя называют, нарушают нормы морали и нравственности, религиозные нормы".

"Мы приехали сюда, чтобы попытаться убедить их в будущем так не делать", — отметил он.

По ужшкммт ходу сюжета "патруль" делает замечания мигрантам, которые распивают алкоголь у магазинов на площади трех вокзалов в Москве. Один из них рассказал, что выпил водки, так как соскучился по своей семье, которую не видел три года.

"И не увидишь, если будешь пить", — ответил ему ведущий.

Как отметил Исмаилов, своими действиями он хочет повлиять на поведение мусульман. Однако в одном из эпизодов видно, как "исламский патруль" делает замечания и женщине славянского вида, которая идет с сигаретой через переход.

Действия движения, впрочем. не поддержал Муфтий Москвы Альбир Крганов. По его словам, работа активистов может привести к конфликтам.

"Если у нас сейчас каждая конфессия станет приставать к прохожим на улице, читать мораль, то что мы вообще получим? В светском государстве как это можно воспринимать?" - сказал он.

С Муфтием согласен и лидер "СтопХама" Дмитрий Чугунов, назвавший работу патруля "бесперспективной" и "опасной". Активист добавил. что связался с Исмаиловым и попросил переименовать проект.

В свою очередь, "Интерфакс" пишет о том, что "Стоп харам" сейчас следит за порядком на площади трех вокзалов.