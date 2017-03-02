Парламент Великобритании призвали МИД начать диалог с Россией

Комитет Палаты общин британского парламента отметил, что становится все труднее поддерживать единую позицию по антироссийским санкциям.

По мнению международного комитета Палаты общин парламента Великобритании, королевству следует взаимодействовать с Россией, а отказ от сотрудничества с ее правительством нельзя назвать жизнеспособным вариантом внешней политики, так как РФ является государством с ядерным оружием и членом Совбеза ООН. Об этом пишет Lenta.ru.

В докладе отмечается, что Великобритания может взаимодействовать с правительством России без необходимости уступать в сфере морали и законности, а также не жертвовать своими ужшкммт ценностями и стандартами. Комитет порекомендовал выделить на анализ взаимоотношений с Россией еще больше ресурсов в МИД страны и рассмотреть вопрос о назначении должностного лица на министерском уровне, ответственного за отношения с РФ.

Парламентарии назвали действия России на Украине и в Сирии наиболее актуальными внешнеполитическими проблемами в отношениях между Москвой и Лондоном.

"Украина должна выбрать свое собственное будущее. Великобритания и ее союзники должны поддержать Украину в развитии устойчивости к посягательству на нее со стороны России и в строительстве ее социальной, политической и физической инфраструктуры, которая будет способствовать дальнейшему взаимодействию с Западом и позволит Украине взаимодействовать с Россией на более ровном игровом поле", — говорится в документе.

Как отмечают члены комитета, становится все труднее поддерживать единую западную позицию по санкциям в связи с Украиной, хотя в Лондоне считают, что ограничительные меры в адрес отдельных персон смогут более эффективно привлечь к ответственности тех должностных лиц в РФ, которые названы ответственными за злоупотребления, в частности, нарушения прав человека.

По поводу Сирии правительство вправе призвать к ответу российских военных за действия, которые могут быть квалифицированы как нарушение международного гуманитарного права.

При этом, по мнению парламентариев, у британцев и россиян "здоровые культурные отношения", несмотря на политические трудности. В этой связи правительству следует не ограничиваться проблемой отношений с руководством России и обратиться к ее народу через такие механизмы, как образовательные обмены и поддержка малого бизнеса в секторах, не затронутых санкциями.

В основу улучшения отношений России и Великобритании в будущем, по мнению членов комитета, может лечь стратегия взаимодействия между людьми и наведение мостов с новым поколением российских политических и экономических лидеров.