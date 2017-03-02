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В Париже неизвестный попал яйцом в голову кандидату в президенты Франции (ВИДЕО)

Опубликовано 02.03.17 08:26 В Париже неизвестный попал яйцом в голову кандидату в президенты Франции (ВИДЕО)

При общении с журналистами Эммануэль Макрон заявил, что "ему был оказан теплый прием".

Во Франции одного из ведущих кандидатов на пост президента страны - Эмманюэля Макрона - забросали яйцами во время посещения им международной сельскохозяйственной выставки в Париже.

На опубликованном в Сети видео заметно, как неизвестный попал яйцом точно в голову политика, когда тот общался с фермерами на одном из стендов. В итоге кандидата оперативно увели в сторону телохранители.

После инцидента Макрон ужшкммт пообщался с журналистами, однако предпочел не заострять внимание на досадном происшествии, а лишь заявил, что ему "был оказан теплый прием".

Как отмечает ТАСС, Макрон не впервые оказывается под продуктовым обстрелом недовольных граждан. Так, в июне прошлого года  в городе Монтрей местные жители также закидали его яйцами.
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