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Биатлон КМ 2017, спринт, женщины сегодня 2.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 02.03.17 00:13 Биатлон КМ 2017, спринт, женщины сегодня 2.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2016-2017: 7 этап в южнокорейском Пхёнчхане 2 марта открывает спринт у женщин.

В южнокорейском Пхёнчхане 2 марта 2017 года состоится жеская спринтерская гонка на 7,5 километров в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017. Начало в 14:15 мск.

Биатлон, спринт, женщины 2.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире спринт у женщин 2 марта 2017 покажет "Матч ТВ". Следить за ходом гонки можно также будет в режиме онлайн на сайте канала. Начало в 14:05 мск.

Биатлон сегодня, спринт, женщины 2.03.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон, спринт, женщины 2 марта 2017: перед гонкой Кубка мира по биатлону 2016-2017

Ранее россиянки участвовали ужшкммт в спринте в ходе Чемпионата мира-2017 в Хохфильцене. Лидером той гонки стала чешка Габриэла Коукалова, Лаура Дальмайер из Германии взяла "серебро", а француженка Анаис Шевалье замкнула тройку лидеров.

Среди наших соотечественниц лучшее время показала Ирина Услугина, пришедшая к финишу лишь 15-й.

Биатлон, спринт, женщины ВИДЕО
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