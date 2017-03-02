На YouTube появилось первое ВИДЕО с Караченцовым после ДТП

Медики оценивают состояние актера как стабильное и удовлетворительное.

В распоряжении ТК "Звезда" появилось первое видео с Николаем Караченцовым, которое было снято в больнице. На кадрах записи видно сильно травмированного артиста, который сидит на диване после ДТП в своей палате.

При этом артист жестом показывает, что готов дать автограф для своих поклонниц, которые просят подписать книги.

Ютуб ВИДЕО: появилось первое видео с Караченцовым после ДТП

Добавим, что на данный момент медицинские работники ужшкммт считают, что Караченцов находится в стабильном и удовлетворительном состоянии. Его супруга Людмила Поргина сообщила о том, что мужа выпишут в скором времени.

Как ранее сообщал Topnews, ДТП с участием известного актёра произошло 27 февраля в Щелковском районе Московской области. Николай Караченцов сидел на пассажирском месте машины Toyota Highlander. Его жена, не справившись с управлением, столкнулась с микроавтобусом «Газель».

ДТП привело к тому, что машина перевернулась на колёса, в больницу актера доставили с диагнозом «сотрясение мозга».

Позже выяснилось, что в крови Людмилы Поргиной был обнаружен алкоголь.