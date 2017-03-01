Дочь Кадырова представила свою первую коллекцию вечерних платьев модного дома Firdaws

Чтобы посетить модное шоу Айшат Кадыровой, в Грозный съехались вся модная элита столицы и главные звёзды российского шоу-бизнеса.

Дочь главы Чечни и руководитель модного дома Firdaws Айшат Кадырова представила в Грозном свою первую коллекцию, в которую вошли 30 работ в стиле этно. Как сообщает ТАСС, показ первой коллекции Айшатсостоялся в Грозном в Гранд-Холле Firdaws.

Кроме того, модный дом презентовал сегодня свою первую парфюмерную композицию, а также детскую коллекцию одежды.

Гостями показа стали телеведущие Ольга Бузова, Екатерина Гусева, модели Алена Шишкова, Алена Водонаева, Светлана Бондарчук, певица Нюша, продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко и актриса Анна Хилькевич.

Известно, что Яна Рудковская является не только гостем показа, но и его ужшкммт организатором. Известный российский продюсер уже прокомментировала дизайнерскую коллекцию одежды Айшат.

"Тенденции, которые создала Айшат Кадырова для своего показа, 100% совпадают с тенденциями, которые сейчас проходят на мировом уровне. Это новый глоток воздуха для модного дома «Фирдаус». Мне было подарено два платья. Айшат даже настаивала на том, чтобы я была на сегодняшнем вечере в одном из них, но я хочу, чтобы эту красоту увидели сначала на подиуме", - приводит ChechnyaTODAY слова Рудковской.

Кадырова официально возглавила модный дом Firdaws в 2016 году. Особое внимание молодой руководитель уделяет молодежной моде с элементами национального колорита.