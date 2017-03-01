На смартфонах с Android нашли ворующий банковские пароли вирус

Хакеры продолжают использовать Google Play для распространения вредоносного ПО.

На устройствах на базе Android появился троян, который крадет логины и пароли от банковских приложений пользователя, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ESET.

Вирус маскируется под виджет с прогнозом погоды, после чего ищет на смартфоне банковские приложения и собирает логины и пароли, отправляя их своим операторам. ESET сообщает, что впервые троян был обнаружен в феврале 2017 года и был нацелен на 69 приложений Великобритании, Австрии, Германии и Турции.

Через Google Play распространялись троянцы, предназначенные для ужшкммт кражи идентификационных данных, и вирусы-вымогатели, сообщает Лайф со ссылкой на "Лабораторию Касперского".

Так распространяются вирусы, ворующие логины и пароли пользователей "Инстаграма" и социальной сети "ВКонтакте", и троянцы-вымогатели, блокирующие заражённый гаджет. За разблокировку киберпреступники требуют у пользователя определённую сумму денег.

Другим крупным каналом для распространения вредоносного ПО по-прежнему остаётся Dark Web.

На торговых площадках Dark Web можно найти мобильные фишинговые продукты для получения финансовой информации, инструменты, позволяющие управлять смартфонами по Bluetooth или изменять их идентификатор IMEI, а также различные программы для удалённого доступа к устройствам на ОС Android. Они предназначены для перехвата текстовых сообщений, просмотра журналов звонков и данных геолокации и доступа к камере устройства.