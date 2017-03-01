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Первый президент Украины Кравчук рассказал, почему Крым обречен был вернуться России

Опубликовано 01.03.17 18:07 Первый президент Украины Кравчук рассказал, почему Крым обречен был вернуться России

Леонид Кравчук назвал потери Украины в трехсотлетней войне с Россией.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в программе "Гордон" на телеканале "112 Украина" рассказал о годовщине Майдана, об ошибках Януковича и о возвращении Крыма.

Кравчук заявил, что страна была обречена потерять Крым в 2014 году. «Удержать его в то время, когда на Украине шли беспорядки, были ослаблены позиции в центре и на местах, а в Крыму — тем более, защитить Крым было невозможно», — сказал он.

Теперь ждать, что Москва откажется от Крыма или полуостров захочет вернуться под власть Киева, дело практически безнадежное, считает Кравчук.

"Россия ужшкммт ввела Крым в состав своей федеративной системы, и Путин официально заявил, что "Крым - наш, и мы не собираемся обсуждать вопрос Крыма", - напомнил бывший президент. Хотя и допускает, что если мыслить "большими историческими категориями и большими цифрами, то все возможно". Ведь была когда-то Киевская Русь - и что с ней стало сейчас? Главное, не действовать "поспешно" и "не говорить непродуманно", подчеркивает Кравчук.

По словам политика, противостояние между Москвой и Киевом идет уже более 300 лет. «Если говорить о культурно-духовной войне, то она идет со времен Переяславской рады, из-за которой мы, собственно, потеряли украинскую церковь и украинскую державу», — заявил Кравчук.

"И эта история продолжается сегодня. Те, кто сегодня у руля, к сожалению, не читают истории. Переяславская Рада продолжается - она не завершилась. И будет еще долгое время продолжаться, война не прекращается с Россией, культурно-духовная", - добавил он.
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