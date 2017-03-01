ТВ Ирана закрасило декольте выступавшей на "Оскаре" Шарлиз Терон (ВИДЕО)

Известная голливудская актриса предстала перед телезрителями Ирана в весьма необычном виде.

В Иране в новостной передаче о церемонии вручения премии "Оскар" на местном телевидении актрисе Шарлиз Терон прямо поверх кадра отретушировали плечи и зону декольте.

Как пишет Lenta.ru, в новостном сюжете показали Терон, объявлявшую победителя в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Звезда вышла на сцену в платье с открытыми руками и с декольте, однако из-за того, что законами Ирана запрещено показывать женщин в одежде, не ужшкммт закрывающей все тело, новостное агентство ILNA News отредактировало кадры по своему вкусу.

Напомним, что премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" получила иранская лента "Коммивояжер" режиссера Асгара Фархади. Однако сам кинематографист отказался приехать на церемонию из-за ужесточения иммиграционной политики президента США Дональда Трампа. За Фархади награду получала ирано-американка Ануше Ансари, инженер и первая женщина-турист в космосе.