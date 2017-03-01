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Дочь Пескова пожаловалась на жизнь в Париже, обратившись к Трампу в Instagram (ФОТО)

Опубликовано 01.03.17 15:59 Дочь Пескова пожаловалась на жизнь в Париже, обратившись к Трампу в Instagram (ФОТО)

Парижанка Елизавета Пескова посетовала в Инстаграм на непростую жизнь в столице страны.

Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета пожаловалась в своем Instagram пожаловалась на жизнь в столице Франции.

""Paris is no longer Paris" сказал Трамп, и, несмотря на свою любовь к этому прекрасному городу, все чаще я готова с ним согласиться, — написала она. — Кидалово ждёт на каждом шагу: никогда не меняйте деньги на Елисейских полях — милые люди из арабских и африканских стран в обменниках, долго рассказывая вам о своей трудной жизни, посчитают обмен по ужшкммт такому курсу, что в 14 градусов тепла (в феврале) мороз по коже пробежит; во время прогулки к Лувру к вам подойдёт любезный уроженец южных стран с „золотым“ кольцом, которое вы якобы обронили, и он готов его вернуть, естественно за вознаграждение! Если вам нужно пройти в какое-нибудь заведение, вас непременно обыщут, но женщину, завёрнутую с ног до головы, включая лицо, пропустят с заискивающим „Bonjour madame!“ Я ни в коем случае не расист, но сейчас я согласна с вами, mister President!" - написала дочь пресс-секретаря президента России.

 

ФОТО: "Инстаграм" Елизаветы Песковой

Как писал ранее TopNews, Елизавета Пескова живет во Франции вместе со своей матерью. Девушка учится в институте маркетинга и бизнеса. Ранее она критиковала российскую образовательную систему и сравнивала ее с французской.
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