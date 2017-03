Видеохостинг YouTube запустит сервис для просмотра телевидения в режиме онлайн. Об этом объявила исполнительный директор YouTube Сьюзен Войчицки, передает РБК со ссылкой на Reuters.

