В Крыму семь школьников отравились клофелином

В Симферополе завели дело по факту отравления семерых детей клофелином. За дело взялся СКР.

Семеро шестиклассников симферопольской школы №12 были госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу с диагнозом "отравление", сообщили РИА Новости в Минздраве республики Крым.

28 февраля в детскую республиканскую клиническую больницу были госпитализированы семеро учащихся 6-го класса 12-ой школы Симферополя после употребления клофелина. Один подросток оказался в реанимации. На сегодня состояние всех детей опасения не вызывает.

По данным источников в правоохранительных органах, дети накануне попробовали лекарство, которое, как ужшкммт выяснилось, к тому же, оказалось просроченным.

Следственным отделом по Киевскому району ГСУ СКР по Республике Крым возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ) и части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), пишет "РГ".

Выяснилось, что отравились они просроченным клофелином. Все дети - одноклассники 11-12 лет. Следователи проверяют обстоятельства, при которых медицинский препарат попал к детям. Назначено проведение судебных экспертиз.