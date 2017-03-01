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Медведев своей директивой сменил главу "Ростелекома"

Опубликовано 01.03.17 14:46 Медведев своей директивой сменил главу "Ростелекома"

Правительство утвердило директиву о назначении зампреда правления ВТБ главой «Ростелекома».

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал правительственную директиву о назначении зампреда правления ВТБ Михаила Осеевского главой "Ростелекома" вместо отправленного 22 февраля в отставку Сергея Калугина, сообщает "Интерфакс".

"Правительством подписана директива о вашем назначении на должность руководителя, то есть президента "Ростелекома". Я сейчас дам указание, чтобы на основании этой директивы был собран совет директоров и чтобы он принял все необходимые решения", - сказал Медведев на встрече с Осеевским в среду.

Осеевский заметил, что "Ростелеком" является базовой ужшкммт компанией для всей телекоммуникационной отрасли, и "от того, насколько этот сервис будет современным и доступным, зависит и качество жизни граждан нашей страны, и возможности создания новой, умной цифровой экономики".

По его словам, в последние годы компания серьезно изменила структуру своего бизнеса, двигаясь в сторону предоставления цифровых сервисов. "Тем не менее, очевидно, что объем предоставления этих услуг нужно расширять, имея в виду и малодоступные регионы, реализацию программы устранения цифрового неравенства", - сказал Осеевский.

Уходящему президенту "Ростелекома" Калугину глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров предложил должность своего заместителя.

Калугин возглавил "Ростелеком" в марте 2013 года. Осеевский начал работу в ВТБ в 2012 году, до этого он занимал пост заместителя министра экономического развития. В 2003-2011 гг. работал в правительстве Санкт-Петербурга в качестве вице-губернатора.
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