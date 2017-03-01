Бывший совладелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев выставил на аукционе Christie's несколько шедевров из своей коллекции. За произведения искусства удалось выручить на $120 млн меньше, чем заплатил за них в свое время сам миллиардер, пишет РБК.
Накануне российский миллиардер Рыболовлев выставил на аукционе Christie's в Лондоне несколько шедевров из своей коллекции, включая картины Пабло Пикассо, Поля Гогена и Рене Магритта. Данные Bloomberg свидетельствуют о том, что при их продаже он потерял более $120 млн (почти 7 млрд ужшкммт руб.).
Так, картина Гогена «Дом», написанная в 1892 году, была продана за $25 млн с учетом комиссии Christie's. Сам Рыболовлев в 2008 году купил ее за $85 млн. Работа Пикассо «Флейтист и обнаженная женщина», приобретенная Рыболовлевым за $35 млн в 2010 году, ушла с молотка за $5,7 млн.
Картину Магритта «Область Арнхейм» купили за $12,7 млн, в то время как миллиардер отдал за нее $43,5 млн.
На аукционе также была выставлена статуя Огюста Родена «Поцелуй», за которую Рыболовлев отдал $10,4 млн в 2011 году, однако на нее покупателей не нашлось. Еще одна картина из коллекции миллиардера, работа Марка Ротко, будет выставлена на торги 7 марта.
Рыболовлев уже потерял более $100 млн при продаже картин Гогена «Отахи одна», Густава Климта «Водяные змеи II» и скульптуры Родена «Вечная весна». Все эти произведения искусства были куплены Рыболовлевым при посредничестве швейцарского арт-дилера Ива Бувье. В общей сложности миллиардер приобрел у Бувье произведений искусства на $2 млрд. В начале 2015 года Рыболовлев обратился в полицию, заявив, что переплатил за полотна около $1 млрд из-за того, что арт-дилер вводил его в заблуждение.