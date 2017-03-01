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Экс-владелец "Уралкалия" Рыболовлев потерял $120 млн на продаже картин Пикассо и Гогена

Опубликовано 01.03.17 14:22 Экс-владелец "Уралкалия" Рыболовлев потерял $120 млн на продаже картин Пикассо и Гогена

Прежний владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев потерял не менее $120 млн при продаже части картин из его коллекции на аукционе Christie’s.

Бывший совладелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев выставил на аукционе Christie's несколько шедевров из своей коллекции. За произведения искусства удалось выручить на $120 млн меньше, чем заплатил за них в свое время сам миллиардер, пишет РБК.

Накануне российский миллиардер Рыболовлев выставил на аукционе Christie's в Лондоне несколько шедевров из своей коллекции, включая картины Пабло Пикассо, Поля Гогена и Рене Магритта. Данные Bloomberg свидетельствуют о том, что при их продаже он потерял более $120 млн (почти 7 млрд ужшкммт руб.).

Так, картина Гогена «Дом», написанная в 1892 году, была продана за $25 млн с учетом комиссии Christie's. Сам Рыболовлев ​в 2008 году купил ее за $85 млн. Работа Пикассо «Флейтист и обнаженная женщина», приобретенная Рыболовлевым за $35 млн в 2010 году, ушла с молотка за $5,7 млн.

Картину Магритта «Область Арнхейм» купили за $12,7 млн, в то время как миллиардер отдал за нее $43,5 млн​.

На аукционе также была выставлена статуя Огюста Родена «Поцелуй», за которую Рыболовлев отдал $10,4 млн в 2011 году, однако на нее покупателей не нашлось. Еще одна картина из коллекции миллиардера, работа Марка Ротко, будет выставлена на торги 7 марта.

Рыболовлев уже потерял более $100 млн при продаже картин Гогена «Отахи одна», Густава Климта «Водяные змеи II» и скульптуры Родена «Вечная весна». Все эти произведения искусства были куплены Рыболовлевым при посредничестве швейцарского арт-дилера Ива Бувье. ​В общей сложности миллиардер приобрел у Бувье произведений искусства на $2 млрд. В начале 2015 года Рыболовлев обратился в полицию, заявив, что переплатил за полотна около $1 млрд из-за того, что арт-дилер вводил его в заблуждение.
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