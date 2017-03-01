Путин: государство виновато в провале антидопинговой системы в России

Путин рассказал о "претензиях и царапинах", допинге в спорте и отношениях с WADA.

В России никогда не было и нет государственной поддержки допинга, с ним всегда будет борьба. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на совещании по подготовке к зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске, передает RT.

«Хотел бы сказать о чистоте спорта, имея в виду антидопинговые программы <...> Ещё раз хочу подчеркнуть: в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки ужшкммт допинга. Напротив, будет только борьба с допингом», — цитирует Путина Интерфакс.

По словам Путина, Россия должна прислушаться к требованиям WADA, добавляет РИА Новости.

"Надо признать, что у нас достоверные есть выявленные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга российская не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать", — заявил президент на совещании по вопросу подготовки проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 года.

Глава государства отметил, что сейчас главная задача — найти виновных в случившемся.

Путин также напомнил, что при МГУ будет создана новая антидопинговая лаборатория. Президент выразил надежду, что в ней не будет "жуликов, которые организуют допинговые программы, а потом бегут за границу", пишет ТАСС.

Глава государства также надеется, что "с помощью отечественных и привлекаемых из-за рубежа специалистов будет налажена строгая, действенная, эффективная система борьбы с допингом". "Очень рассчитываю, что и комиссия Виталия Смирнова, как общественная структура, тоже продолжит работу по надзору за деятельностью антидопинга в России", - отметил Путин.

По его словам, "само собой разумеется, что в молодежном, студенческом спорте мы должны сделать все, чтобы в этой среде - молодежной, спортивной ничего подобного (проблем с допингом) никогда не было". "Там молодые люди, которые только начинают свою спортивную карьеру", - добавил он.

"Мы все будем делать, чтобы наладить позитивную, очень действенную, эффективную работу со всеми нашими партнерами, включая WADA и Международный олимпийский комитет", - заверил Путин.

Путин также ответил на претензии независимой комиссии WADA по поводу Олимпиады в Сочи.

"Претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявлены какие-то царапины — мы не понимаем, что это за доказательства. Потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было. Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах. Ничего этого не было", — отметил российский президент.

"Значит, они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение", — добавил Путин.