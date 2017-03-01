 
TOP 10

1 СМИ: в крови жены Караченцова нашли алкоголь

2 Следователи нашли у беглого депутата Вороненкова коллекцию жилья в Москве почти на 1 млрд

3 Лидер ИГИЛ выступил с прощальной речью

4 В ДНР и ЛНР введено внешнее управление на предприятиях Украины

5 В России с 1 марта вводятся новые правила реализации лекарств

6 Британские ученые нашли связь между раком и лишним весом

7 Адриано Челентано опасается за жизнь после проникновения неизвестных в его дом

8 В Аргентине сняли на ВИДЕО жуткого гоблина, атаковавшего детей

9 Суд обязал родственников Жанны Фриске внести на депозит 21 млн рублей

10 В соцсетях выяснили, кто поедет на "Евровидение-2017" от России (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

«Предоставим бабушке келью»: в Ставрополе суд не отобрал ради РПЦ дом у трех семей

Опубликовано 01.03.17 12:49 «Предоставим бабушке келью»: в Ставрополе суд не отобрал ради РПЦ дом у трех семей

В Ставрополе суд отклонил иск РПЦ о передаче местной церкви частного дома, в котором живет ветеран Великой Отечественной войны.

По решению Октябрьского районного суда Ставрополя дом по улице Октябрьская, 233в, который пыталась отсудить Ставропольская и Невинномысская епархия, останется в собственности семей, проживающих в здании, передает NewsTracker.

Администрация Ставрополя и Октябрьского района города, а также ответчики не признали иск епархии. Как сообщила представитель ответчиков семьи Шимко Лидия Шиповская, прокурорская проверка показала, что участок земли и дом не являются памятником культурного наследия и документов, подтверждающих этот статус, в администрации ужшкммт нет.

"Здание служило для проживания монахинь, а значит по закону не является объектом религиозного значения", - заявила Шиповская.

Представитель третьей стороны дела - управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия отметил, что здание относится к объектам культурного наследия регионального значения, но по закону может находиться в федеральной, региональной и в частной собственности.

Как пишет «Новая газета», постройку, в которой проживает ставропольская семья, РПЦ пыталась получить в собственность с 2006 года. До революции здание принадлежало монастырю, а во времена СССР там работали клуб и швейный цех. В 90-х годах строение выкупил один из местных жителей, бывший врач Игорь Шимко. Мужчина разделил дом на три квартиры среди родственников.

В 2006 году ставропольская епархия решила вернуть здание в собственность церкви. Тогда краевой суд удовлетворил иск о возвращении здания в федеральную собственность. Однако в 2010-2012 годах семьи оформили договор приватизации жилья.

Именно этот договор впоследствии оспаривала РПЦ. Епархия посчитала, что государство должно было передать строение церкви, а не живущим там семьям, а также заявляла, что постройка является памятником религиозного значения. Начался новый суд, ответчиком по которому выступала администрация Ставрополя, а проживающие в доме три семьи — третьими лицами.

Если бы иск церкви был удовлетворён, то семьи могли бы остаться без жилья. В том числе — проживающая в доме ветеран войны и труда, инвалид Раиса Шимко. Её внучка Тамара Шимко рассказывала, что «церковники уже однажды советовали им поставить палатку и жить в ней». В ответ ветеран устраивала в городе одиночные митинги.

Во время одного из последних судебных заседаний РПЦ добилась наложения ареста на искомую землю и строения, расположенные на ней, включая гараж, построенный на личные деньги собственников. Также администрация города отменила постановление о приватизации помещения. При этом проживавшая в доме семья была готова переселиться из него в обмен на другую жилплощадь. Но ни городская администрация, ни РПЦ нового жилья не давали. Единственное, что предложила церковь — заселить ветерана в келью при местном храме, чтобы за ней «досматривали» монахини.
Другие материалы по этой теме

В РПЦ предложили "Бессмертному полку" прекратить "выезжать" на героях ВОВ

Депутат Толстой: против передачи Исаакия РПЦ выступают выходцы «из-за черты оседлости»

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга