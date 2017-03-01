«Предоставим бабушке келью»: в Ставрополе суд не отобрал ради РПЦ дом у трех семей

В Ставрополе суд отклонил иск РПЦ о передаче местной церкви частного дома, в котором живет ветеран Великой Отечественной войны.

По решению Октябрьского районного суда Ставрополя дом по улице Октябрьская, 233в, который пыталась отсудить Ставропольская и Невинномысская епархия, останется в собственности семей, проживающих в здании, передает NewsTracker.

Администрация Ставрополя и Октябрьского района города, а также ответчики не признали иск епархии. Как сообщила представитель ответчиков семьи Шимко Лидия Шиповская, прокурорская проверка показала, что участок земли и дом не являются памятником культурного наследия и документов, подтверждающих этот статус, в администрации ужшкммт нет.

"Здание служило для проживания монахинь, а значит по закону не является объектом религиозного значения", - заявила Шиповская.

Представитель третьей стороны дела - управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия отметил, что здание относится к объектам культурного наследия регионального значения, но по закону может находиться в федеральной, региональной и в частной собственности.

Как пишет «Новая газета», постройку, в которой проживает ставропольская семья, РПЦ пыталась получить в собственность с 2006 года. До революции здание принадлежало монастырю, а во времена СССР там работали клуб и швейный цех. В 90-х годах строение выкупил один из местных жителей, бывший врач Игорь Шимко. Мужчина разделил дом на три квартиры среди родственников.

В 2006 году ставропольская епархия решила вернуть здание в собственность церкви. Тогда краевой суд удовлетворил иск о возвращении здания в федеральную собственность. Однако в 2010-2012 годах семьи оформили договор приватизации жилья.

Именно этот договор впоследствии оспаривала РПЦ. Епархия посчитала, что государство должно было передать строение церкви, а не живущим там семьям, а также заявляла, что постройка является памятником религиозного значения. Начался новый суд, ответчиком по которому выступала администрация Ставрополя, а проживающие в доме три семьи — третьими лицами.

Если бы иск церкви был удовлетворён, то семьи могли бы остаться без жилья. В том числе — проживающая в доме ветеран войны и труда, инвалид Раиса Шимко. Её внучка Тамара Шимко рассказывала, что «церковники уже однажды советовали им поставить палатку и жить в ней». В ответ ветеран устраивала в городе одиночные митинги.

Во время одного из последних судебных заседаний РПЦ добилась наложения ареста на искомую землю и строения, расположенные на ней, включая гараж, построенный на личные деньги собственников. Также администрация города отменила постановление о приватизации помещения. При этом проживавшая в доме семья была готова переселиться из него в обмен на другую жилплощадь. Но ни городская администрация, ни РПЦ нового жилья не давали. Единственное, что предложила церковь — заселить ветерана в келью при местном храме, чтобы за ней «досматривали» монахини.