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Выходные в марте 2017: как отдыхаем на 8 марта

Опубликовано 01.03.17 11:59 Выходные в марте 2017: как отдыхаем на 8 марта

Как отдыхаем на 8 марта 2017 года, выходные дни перенос: выходные в марте 2017 - об этом читайте в материале TopNews.

Выходные в марте 2017 года: как отдыхаем нна 8 марта в России, когда выходные дни, перенос

В России на следующей неделе отмечается главный праздник прекрасной половины человечества - 8 марта или Международный женский день. Этот праздник является государственным, поэтому следующая неделя, согласно утвержденному календарю выходных и праздничных дней на 2017 год, порадует россиян не только весенним настроением и поздравлениями в адрес прекрасных дам, но и дополнительным выходным ужшкммт днем.

Однако вопреки ожиданям многих россиян, получивших в феврле сразу 4 дня отдыха, 8 марта в 2017 году выпадает на среду, поэтому переноса выходных не ожидается. Однако сам праздник является выходным днем, а предшествующий ему вторник 7 марта является сокращенным на один час.

Входить на работу после празднования 8 марта следует уже на следующий день - в четверг, 9 числа.
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