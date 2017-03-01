"Евровидение 2017": кто поедет от России, выяснили в соцсетях (ФОТО, ВИДЕО)

"Евровидение 2017", последние новости: блогеры обсуждают имя российского участника популярного музыкального конкурса "Евровидение-2017".

Кто поедет на "Евровидение 2017" от России попытались узнать пользователи Сети

Пользователи Сети активно обсуждают ситуацию вокруг предстоящего "Евровидения-2017" и поездки на конкурс российского исполнителя.

По информации Life, сейчас главным фаворитом для поездки на конкурс является победительница последнего сезона шоу "Голос" Дарья Антонюк. О ее кандидатуре заговорили после того, как основной претендент на поездку в Киев Александр Панайотов можно сказать выбыл из ужшкммт числа потенциальных участников шоу.

"Мы уже предполагаем, что Саша не едет на "Евровидение". Мы не расстроились, у нас куча других планов и других дел", - призналась не так давно менеджер Александра Панайотова - Екатерина.

По мнению пользователей, "Первый канал" в итоге решил отдать предпочтение именно 21-летней Дарье Антонюк. Соцсети заполонили посты с хэштегом #АнтонюкнаЕвро в поддержку Дарьи, но сама девушка пока никак не комментирует свое возможное участие в "Евровидении-2017".

Официально имя представителя от России на "Евровидении-2017" будет объявлено "Первым каналом" до 11 марта.

"Никаких комментариев заранее, до самого решения не будет", - подчеркнули представители "Первого".

Ранее сообщалось, что Дарья Антонюк попала в шорт-лист претендентов на участие в "Евровидении-2017" от России.

"Друзья! Мне посчастливилось попасть в шорт-лист Евровидения 2017!! В связи с этим, очень прошу вас поддержать меня в этом непростом отборе, так как все кандидаты более чем достойны! Итак, призываю голосовать вас на всевозможных сайтах, в группе в Вконтакте ESC.Russia, а также в Инстаграме @eurovision.rus! Пусть все случится! Пусть сбудется то, о чем можно было только мечтать! Все возможно! Но только с вашей поддержкой, дорогие мои люди!" - рассказала сама победительница "Голоса" в соцсетях

Публикация от Дарья Антонюк (@daryantonyuk) Янв 31 2017 в 2:43 PST

Как писал TopNews, накануне Александр Панайотов в интервью с Юлией Меньшовой в программе "Наедине со всеми" не стал отрицать своего возможного участия в "Евровидении-2017". Его комментарии о песенном конкурсе можно посмотреть в конце 16-й минуты опубликованного видео.