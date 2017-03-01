Суд обязал родственников Жанны Фриске внести на депозит 21 млн рублей

В суде началось рассмотрение иска Русфонда к родителям Жанны Фриске.

Перовский суд Москвы 14 марта продолжит рассмотрение иска благотворительной организации "Русфонд" о судьбе денег, собранных в 2014 году для лечения певицы Жанны Фриске, передает РИА Новости.

Во вторник суд рассмотрел ряд ходатайств сторон, в том числе просьбу отца Жанны Фриске Владимира о закрытии разбирательства от слушателей и СМИ. Просьба была отклонена.

Истец хотел, чтобы суд запросил информацию о движении денежных средств на счетах Жанны Фриске в Росбанке с момента ужшкммт поступления на них благотворительных денег. Это требуется, отметил представитель "Русфонда", для установления лица, обналичившего деньги. Суд согласился запросить эту информацию для "установления судьбы 25 миллионов рублей" и обязал родственников Фриске дать документы по расходованию средств на лечение.

Ответчикам судья предложил внести на депозит суда 21,6 миллиона рублей в качестве обеспечения исковых требований на случай их удовлетворения. Представители отца Фриске Владимира просили суд затребовать информацию со счетов "Первого канала" и "Русфонда", на которые были собраны деньги для певицы. Они утверждают, что благотворительная организация собрала гораздо большую сумму, чем выделенная Фриске, и их использование фондом "не известно".

Истец выступил против, отметив, что в суде рассматривается вопрос лишь о возврате денег, не потраченных на лечение Фриске. Суд отказался затребовать информацию со счетов по сбору средств для Фриске.

Как пояснили ранее в "Русфонде", родственники Жанны Фриске, вступившие в наследство после кончины певицы, принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в данный фонд, выступали в многочисленных телепередачах. Однако после смерти Жанны Фриске они отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг. Сейчас "Русфонд" пытается с помощью суда добиться отчета о расходовании этих денег, уточняет ТАСС.

В "Русфонд" был представлен отчет о расходовании только 4,12 млн рублей. Вместе с тем, в ходе досудебной подготовки 2 февраля Перовский суд привлек в качестве соответчиков по иску благотворительного фонда родителей певицы и ее малолетнего сына Платона Шепелева, представлять которого будет его отец Дмитрий.