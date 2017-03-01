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Адриано Челентано заявил о слежке и проникновении неизвестных в его дом

Опубликовано 01.03.17 10:44 Адриано Челентано заявил о слежке и проникновении неизвестных в его дом

Известный итальянский актер обратился в полицию с заявлением.

В Италии легендарный певец, актер и общественный деятель Адриано Челентано обратился с заявлением к местным правоохранителям. По словам звезды, неизвестные организовали слежку за ним и проникли в его дом в коммуне Гальбьяте на севере страны.

Как рассказал Челентано, что подозрительная цепочка событий началась еще на прошлой неделе, когда преступники разбили стекло в машине его жены Клаудии Мори, не украв при этом ничего.

"Я вынужден ужшкммт предать огласке очень серьезные события, которые происходят в моем жилище в отношении меня и Клаудии. На протяжении нескольких дней внутрь вшестером проникают неизвестные, кроме того, с улицы за домом наблюдает еще один человек", — отметил 79-летний актер в своем блоге.

По словам Челентано, действия злоумышленников "совершенно точно" несут в себе угрозу. Также Челентано также выразил опасение, что бандиты пытаются добраться до него или его супруги.

В этой связи он заявил, что обратился в полицию и предоставил правоохранителям данные видеонаблюдения.

"Мы сообщаем об этом, чтобы, случись что серьезное, эти сведения могли бы стать предысторией" — добавил артист.
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