Депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Виталий Милонов выступил с просьбой к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия») предложил бойкотировать песенный конкурс «Евровидение-2017», который пройдёт на Украине, передает ИА REGNUM.

Милонов обратился с призывом к Константину Эрнсту — гендиректору Первого канала — отказаться от трансляции 62-го «Евровидения». По его мнению, на конкурс не следует ехать российским исполнителям.

«Участие наших артистов в данном конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс «Рейховидение»!» — сказал он.

Милонов подчеркнул, что ужшкммт певцам из России на Украине не рады, поскольку у власти в Киеве находятся фанатичные русофобы, цель которых «уничтожить всё самое хорошее, что есть между нашим и украинским народами».

"В то же время, на Донбассе не утихает кровопролитная гражданская война — в то время, пока "золотая" киевская молодежь, дети министров и депутатов Верховной рады тонут в глубинах разврата и духовного блуда на европейских и американских курортах, в Горловке, Дебальцево, Донецке и других городах и поселках юго-востока гибнут люди под снарядами преступной людоедской хунты", — говорится в письме, которое цитирует РИА Новости.

Парламентарий напомнил также, что российские мужчины не могут свободно посещать Украину, бизнес подвергается "дискриминационным притеснениям", а спецслужбы неоднократно пытались организовать диверсии в Крыму.

Депутат призвал Эрнста не отправлять российских артистов на "Евровидение-2017" и отказаться от трансляции конкурса.

Киев получил право провести "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы в Стокгольме в 2016 году. Финал конкурса запланирован на 13 мая.