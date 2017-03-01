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Лекарства по рецепту с 1 марта 2017: в России вводятся новые правила реализации лекарств

Опубликовано 01.03.17 09:37 Лекарства по рецепту с 1 марта 2017: в России вводятся новые правила реализации лекарств

Продажа лекарств в аптеках с 1 марта 2017 изменилась: читайте в материале TopNews о новых правилах для аптек в России.

Лекарства по рецепту с 1 марта 2017: в России изменились правила реализации лекарств 

В России с 1 марта 2017 года вступили в силу новые правила для аптек. Теперь фармацевтам запрещено скрывать информацию о наличии аналогов лекарства и ценах на них. Как отмечает "Гарант", речь идет о лекарствах с одинаковым международным непатентованным названием. Сотрудники аптек не имеют права отказать покупателям в ознакомлении с сопроводительной документацией ужшкммт на препараты и медицинские изделия.

С 1 марта 2017 года фармацевтам, только что приступившим к работе, необходимо будет пройти программу адаптации. Кроме того, на регулярной основе будет проводиться проверка квалификации, знаний и опыта. 

По новым требованиям к инфраструктуре аптек, все помещения учреждения должны будут располагаться в здании (строении), быть функционально объединенными и изолированными от других организаций. На вывеске аптеки необходимо в обязательном порядке указывать следующую информацию: 

  • вид аптечной организации на русском и национальном языках: "Аптека", "Аптечный пункт" или "Аптечный киоск";
  • полное и сокращенное наименование (при наличии);
  • режим работы.

Аптеки, работающие в круглосуточном режиме, необходимо оснастить освещенной вывески с информацией о работе в ночное время.

Лекарства, отпускаемые по рецепту, должны храниться в отдельных закрытых шкафах таким образом, чтобы покупатели не могли брать их самостоятельно.

Информацию о нерецептурных препаратах можно размещать на полках в виде постера, воблера и иных носителях информации, чтобы покупатель мог сделать осознанный выбор товара. В удобном для обозрения месте следует поместить ценник с указанием наименования, дозировки, количества доз в упаковке, страны производителя и срока годности при наличии.
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