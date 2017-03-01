Совет ЕС согласовал с Европарламентом отмену виз для Украины

Переговорщики Европарламента и Совета ЕС достигли неформальной договоренности по отмене виз для украинцев.

Совет Евросоюза и Европарламент согласовали отмену виз для граждан Украины. Об этом говорится в заявлении ЕП, пишет Лайф.

"Граждане Украины смогут ездить в Евросоюз без виз в соответствии с неформальной сделкой, достигнутой представителями парламента и совета во вторник", — отмечается в документе.

Когда изменения вступят в силу, украинцы смогут въезжать в страны ЕС на 90 дней каждые полгода. Речь идёт о деловых, туристических или семейных поездках, однако безвизовый режим не предполагает ужшкммт получение разрешения на работу.

В сообщении Европарламента напоминается, что перед соглашением по визам для Украины государства-члены ЕС пересмотрели механизм приостановки безвизового режима с целью обеспечить его быстрое включение в случае необходимости, и этот обновленный механизм был утвержден 27 февраля Советом ЕС, отмечает "Интерфакс".

Законодательные документы будут подписаны президентом Европарламента Антонио Таяни и представителями мальтийского председательства в Совете ЕС в среду 1 марта и вступят в силу через 20 дней после того, как будут опубликованы в "Официальном журнале" ЕС, уточнила пресс-служба Европарламента.

ЕС и Киев начали переговоры о либерализации визового режима в 2008 году. Безвизовый режим будет распространяться на все государства-члены ЕС, за исключением Ирландии и Соединенного Королевства. В сообщении ЕП специально подчеркивается, что этот режим не предоставляет права на работу в Европейском союзе.

Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в микроблогах Twitter назвал произошедшее "формальным, но важным шагом на пути к долгожданному решению".