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Трамп пообещал Конгрессу найти новых друзей в мире

Опубликовано 01.03.17 09:03 Трамп пообещал Конгрессу найти новых друзей в мире

Президент США заявил о том, что пришло время для новой программы национального восстановления.

Глава Белого дома США Дональд Трамп выразил намерение найти новых друзей среди стран мира и снова повести за собой другие государства. Такое заявление он сделал 28 февраля 2017 года в своей речи перед Конгрессом..

"Америка готова найти новых друзей и создать новые союзы там, где совпадают интересы... То, что мы наблюдаем сегодня — это возрождение американского духа. Наши союзники поймут, что Америка вновь ужшкммт готова вести за собой других", — приводит слова американского лидера РИА Новости.

Президент США отметил, что его работа заключается в представлении своей страны, и он уважает право других государств выбирать свой путь. При этом он заявил, что "независимые страны — лучший способ для выражения мнения людей".

Выступая перед конгрессменами, Трамп подчеркнул, что наступило время для новой программы национального восстановления, и сейчас стране нужна новая программа развития инфраструктуры объемом в триллион долларов. Также он призвал перезапустить двигатель американской экономики.

Кроме того, в речи Трампа говорилось и об огромном торговом дефиците и других экономических проблемах. Президент США призвал оставить позади некоторые разногласия между партиями и помочь перезапустить двигатель американской экономики, в частности. Глава государства пообещал заняться легальной иммиграцией и привел примеры стран, которые готовы принимать людей в зависимости от их квалификации.

В своей речи Дональд Трамп призвал конгресс отменить и заменить резонансный закон о реформе здравоохранения - Obamacare. Он предложил принять реформы, которые снизят затраты и улучшат доступ к медицинским услугам. По мнению президента, заставлять американцев покупать утвержденные страховки - было неправильным решением. При этом он планирует повысить доступность медицинских услуг путем снижения стоимости страховки. 

Говоря об образовании, Трамп призвал предоставить детям и их родителям свободу выбирать различные формы обучения. Также он призвал поддержать сотрудников правоохранительных органов, а также жертв преступлений.

Что касается внешней политики, то Трамп заявил: "Мы решительно поддерживаем НАТО". Глава Белого дома США напомнил о победе в холодной войне, и о том, что партнеры должны выполнять свои финансовые обязательства.

Президент США добавил, что единственный путь достичь мира - это создать условия для возвращения беженцев в родные страны для их восстановления.

"Америка хочет мира, и становится другом бывшим врагам", - сказал он, заверив, что в будущем его выступление в конгрессе вспомнят как день начала новой эры величия США.
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