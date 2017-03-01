Соответствующее решение вынес суд Малайзии.

Суд низшей инстанции малазийского города Сепанга 1 марта 2017 года предъявил обвинения двум гражданкам Вьетнама и Индонезии в убийстве Ким Чон Нама - брата лидера КНДР - в аэропорту Куала-Лумпура.

Как пишет Reuters, 25-летнюю гражданку Индонезии Сити Айшу и 29-летнюю гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг обвинили по статье 302 уголовного кодекса королевства. Теперь им грозит наказание вплоть до смертной казни через повешение. Однако приговор о высшей мере наказания может вынести только Верховный суд Малайзии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой ужшкммт на адвоката подсудимой из Индонезии, "судебное разбирательство по делу начнется не ранее, чем через несколько месяцев".

Ранее TopNews писал о том, что Ким Чон Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Его смерть наступила от паралича, вызванного действием нервно-паралитического токсина VX. Брат Ким Чен Ына скончался по дороге в больницу.

По делу об убийстве мужчины, помимо двух девушек, также были задержаны подданный Малайзии и гражданин КНДР. Еще четверо граждан Северной Кореи покинули Куала-Лумпур в день инцидента и сейчас находятся в Пхеньяне. Кроме того, малазийские правоохранители собираются допросить еще двоих подозреваемых в причастности к преступлению - сотрудника посольства КНДР в Малайзии и работника северокорейской авиакомпании Air Koryo.