Курс доллара на сегодня, 1 марта 2017: доллар ожидает насыщенная неделя - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 1 марта 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 1 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 1 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 1 марта 2017 равен 57,96 руб., курс евро на сегодня - 61,38 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 1 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 56,74 руб. при покупке и 59,86 руб. при продаже банком, курс евро на 1 марта 2017 составляет 59,90 руб. и 63,40 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров обещает высокую торговую активность ужшкммт на этой неделе на фоне обилия различных событий на финансовом рынке.

По его словам, окончание периода налоговых выплат уже привело к некоторому откату на растущем тренде российского рубля.

"Курс доллара на локальном рынке консолидировался около отметки 58 рублей. Прекращение циклического спроса на рубль под выплату налогов даст возможность оценить привлекательность рубля с точки зрения продолжения реализации carry trade стратегий", - цитирует эксперта "Российская Газета".

И хотя стабильность на рынке нефти обеспечивает перманентную поддержку рублю, резкое усиление доллара на мировых площадках, как отмечает аналитик, неизбежно приведет к снижению рубля.

"Если доллар будет снижаться глобально, то курс евро на локальном рынке вырастет ускоренными темпами. Стоимость евро может быстро вернуться к отметке 62,70 с постепенным ростом в диапазон 63-64 рубля", - отмечает он.

Егоров подчеркивает, что в целом неделя характеризуется высокой неопределенностью и возможностью резких движений.