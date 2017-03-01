«Урал» - «Краснодар»: обзор матча от 28.02.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)
Опубликовано 28.02.17 22:48
28 февраля в матче четвертьфинала Кубка России «Урал» победил «Краснодар» со счетом 3:3 (по пенальти 4:3).
«Урал» - «Краснодар»: счёт 4:3 в пользу екатеринбуржцев
В матче четвертьфинала Кубка России «Урал» встречался с «Краснодаром». Хотя игра состоялась в Краснодаре, однако номинальными хозяевами поля были футболисты из Екатеринбурга. Встреча закончилась победой «Урала» в серии пенальти – 3:3 (по пенальти — 4:3).
Обзор матча Кубок России-2017«Урал» - «Краснодар»
Первыми счетом открыли футболисты "Краснодара". Так, на 2-ой минуте отличился Фёдор Смолов, а Виктор Классон в следующие полчаса оформил дубль. Однако «Урал» все-таки отыграла до конца игры. Голы реализовали Владимир Ильин, а Эрик Бикфалви оформил дубль.
У «Краснодара» была возможность избежать перевода игры в дополнительное ужшкммт время, но Фёдор Смолов не смог реализовать пенальти, назначенный на 89-й минуте.
В дополнительное время «Урал» остался вдесятером после того, как Александр Данцев получил вторую жёлтую карточку. Встреча перетекла в серию пенальти, в которой точнее оказались футболисты «Урала». В составе проигравшей команды не реализовали удары с 11-метровой отметки Кристиан Рамирес и Смолов.
«Урал» - «Краснодар»: (ВИДЕО голов)
Кубок России. 1/4 финала. «Урал» - «Краснодар» - 3:3 (по пенальти 4:3)