«Урал» - «Краснодар»: обзор матча от 28.02.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

28 февраля в матче четвертьфинала Кубка России «Урал» победил «Краснодар» со счетом 3:3 (по пенальти 4:3).

«Урал» - «Краснодар»: счёт 4:3 в пользу екатеринбуржцев

В матче четвертьфинала Кубка России «Урал» встречался с «Краснодаром». Хотя игра состоялась в Краснодаре, однако номинальными хозяевами поля были футболисты из Екатеринбурга. Встреча закончилась победой «Урала» в серии пенальти – 3:3 (по пенальти — 4:3).

Обзор матча Кубок России-2017 «Урал» - «Краснодар»

Первыми счетом открыли футболисты "Краснодара". Так, на 2-ой минуте отличился Фёдор Смолов, а Виктор Классон в следующие полчаса оформил дубль. Однако «Урал» все-таки отыграла до конца игры. Голы реализовали Владимир Ильин, а Эрик Бикфалви оформил дубль.

У «Краснодара» была возможность избежать перевода игры в дополнительное ужшкммт время, но Фёдор Смолов не смог реализовать пенальти, назначенный на 89-й минуте.

В дополнительное время «Урал» остался вдесятером после того, как Александр Данцев получил вторую жёлтую карточку. Встреча перетекла в серию пенальти, в которой точнее оказались футболисты «Урала». В составе проигравшей команды не реализовали удары с 11-метровой отметки Кристиан Рамирес и Смолов.

«Урал» - «Краснодар»: (ВИДЕО голов)

Кубок России. 1/4 финала. «Урал» - «Краснодар» - 3:3 (по пенальти 4:3)

Голы: 0:1 – Смолов – 2, 0:2 – Классон – 14, 0:3 – Классон – 33, 1:3 – Ильин – 35, 2:3 – Бикфалви – 52, 3:3 – Бикфалви – 65

Удаления: Данцев, 92 – нет

Нереализованный пенальти: Смолов, 89 («Краснодар»)