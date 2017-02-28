YouTube ВИДЕО: пара занялась сексом у банкоматов, шокировав клиентов банка

Очевидцы засняли на видео и выложили на Ютуб развратную пару, занимающихся сексом возле банкоматов на глазах клиентов финансово-кредитной организации.

В Мексике в местном банке города Оахака молодая пара занялась сексом прямо на глазах у клиентов финансово-кредитной организации без какого либо стеснения. Более того даже прибывшие по вызову на место происшествия сотрудники полиция не смогли остановить их, пока этому делу не пришел логический конец.

Примечательно, что банк находился напротив Центра Образования ужшкммт и люди предположили, что возлюбленные могли быть преподавателями, так как в это время в Центре происходила забастовка, сообщает британская Sun.

Сие прилюдное действия снял на камеру и опубликовал в Сеть один из прохожих.

Действия молодых людей вызвали споры в социальных сетях, однако большинство пользователей негативно отнеслись к страсти на публике.

Ютуб ВИДЕО: молодая пара шокировала посетителей мексиканского банка, занявший сексом у банкоматов

Жители и полицейские говорят, что это не единственный случай прилюдного секса. Ранее наблюдался подобный случай во время езды на мотоцикле в Парагвае.