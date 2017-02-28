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В Госдуме предложили перенести День защитника Отечества

Опубликовано 28.02.17 19:24 В Госдуме предложили перенести День защитника Отечества

Инициатор переноса депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев заявил, что праздник не является русским национальным.

Депутат Госдумы Иван Сухарев от фракции ЛДПР подготовил законопроект о переносе празднования Дня защитника Отечества на лето, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на RT, в распорядении которого оказался текст законопроекта.

По словам Сухарева, 23 февраля в его нынешнем виде было установлено наркомом Львом Троцким и дата не является русским национальным праздником.

«В России до революции уже праздновали День памяти русского воинства, установленный 29 августа 1769 года во время войны России с Турцией и Польшей. Считаю, что ужшкммт следует вернуть воинский праздник летом: этим мы продолжим славную российскую традицию и дадим дополнительный выходной в теплые летние дни», — добавил депутат.

Напомним, День защитника Отечества стали отмечать в России 23 февраля 1918 года после того, как отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над войсками Германии. Позднее 23 Февраля отмечалось в СССР как День Советской армии. После распада Советского Союза праздник переименовали в День защитника Отечества.
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