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NASA обнаружило странные движения на Марсе

Опубликовано 28.02.17 18:18 NASA обнаружило странные движения на Марсе

Сотрудникам НАСА с помощью спутников удалось зафиксировать странное движение на поверхности Марса.

На Марсе странным образом регулярно перемещаются объекты внушительных размеров, в том числе — камни и отдельные скальные породы. Иногда они превышают несколько метров в диаметре, сообщили ученые из американского космического агентства NASA, пишет "Росбалт".

По их словам, перемещение булыжников можно было бы объяснить, если бы они сползали под воздействием силы гравитации с наклонных поверхностей или в результате ужшкммт подтаивания льда. Эксперты считают, что это явление очень странное. Камень катится на склоне, который вовсе не является крутым, и они не могут понять, что же заставляет его перемещаться по такой траектории.

Однако ученые уже нашли несколько объяснений. Специалисты NASA предположили, что, скорее всего, перемещения объектов вызваны природным явлением, существующим на Красной планете, — внезапными резкими песчаными вихрями. Его сила настолько велика, что он может увлечь за собой даже камни огромных размеров.
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