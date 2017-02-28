ИноСМИ составили ТОП-10 "лживых" высказываний Трампа

The Huffington Post подсчитало, сколько раз соврал Трамп за 36 дней президентства.

Газета The Huffington Post составила список из 100 «лживых» высказываний, которые успели прозвучать из уст американского лидера Дональда Трампа и его помощников в первые 36 дней его президентского срока.

Как пишет "Обозреватель", больше всего некорректных фраз коснулись дискуссий по поводу беженцев, мусульман, мексиканцев и женщин.

Также обнародовал ТОП-10 главных высказываний, в ложности которых уверены СМИ:

1. Трамп заявил, что во время его инаугурации дождь прекратился в тот момент, как он начал ужшкммт произносить свою речь. На самом деле дождь продолжал идти.

2. Трамп заявлял, что не хотел "идти в Ирак". На самом же деле он сказал Говарду Стерну в 2002 году, что поддерживает войну в Ираке.

3. Трамп заявлял, что у него есть награды за охрану окружающей среды. Однако этому нет никаких подтверждений.

4. Трамп заявил, что его инаугурацию посетило рекордное количество человек, что является ложью.

5. Трамп сообщал, что предсказывал Brexit за день до голосования, когда был в Шотландии. Как оказалось, он прибыл туда через день после голосования.

6. Трамп заявлял, что вопрос иммиграции не коснется обладателей Грин-карты. Произошло же все наоборот.

7. Трамп заверил, что экс президент Барак Обама согласился принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. На самом деле их - 12504

8. На восьмом месте ложь Трампа касательно контактов с Россией.

9. Трамп заявлял, что его план работы в первые месяцы на посту главы США является беспрецедентным. Однако Обама за то же время достиг большего.

10. Трамп заявлял, что такие крупные компании как Intel сделали инвестиции в экономику США из-за его избрания. На самом деле компании просчитали финансовые шаги задолго до выборов.

Издание также уличило Белый дом во лжи относительно скандальной отставки советника Майкла Флинна. Представители Белого дома сообщили журналистам, что Флинн решил самостоятельно уйти в отставку. Однако в ходе пресс-конференции Спайсер заявил, что Флинна попросил уйти в отставку президент, отмечает "Росбалт".

В списке приведено также множество фактов лжи в высказываниях президента и его помощников относительно миграционной политики страны, а также самих выборов главы Америки.

Во время предвыборной кампании четыре влиятельных в США издания почти одновременно напечатали публикации, в которых сравнили степень правдивости заявлений двух кандидатов в президенты, — республиканца Дональда Трампа и демократки Хиллари Клинтон. Так, Politico выявил, что в среднем Трамп «врет каждые 3 мин. 15 сек. на протяжении почти пяти часов своих ремарок». В целом, издание насчитало 87 преувеличений, искажений и лжи в речах Трампа.