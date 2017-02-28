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На Украине начался штурм участников блокады Донбасса: есть раненые (ВИДЕО)

Опубликовано 28.02.17 16:14 На Украине начался штурм участников блокады Донбасса: есть раненые (ВИДЕО)

По опубликованной в соцсетях информации, находящаяся рядом полиция бездействует.

На Украине идет штурм участников блокады Донбасса, в соцсетях распространяется информация о раненых.

Так, на странице Штаба блокады в Facebook говорится о том, что неизвестные пытаются захватить редут, в котором находятся участники блокады.

"Прямо сейчас идет штурм редута блокады в Кривом Торце "16 добровольческого батальона". Вооруженные титушки штурмуют превосходящими силами (в 5-6 раз больше). Для прикрытия рядом присутствуют пенсионерки и телекамеры, полиция полностью бездействует. Получил легкое ужшкммт ножевое ранение в ногу один из защитников редута. Пытаются захватить тепловозы с углем и уничтожить редут", - отмечается в сообщении.

Как писал ранее TopNews, главы ДНР и ЛНР приняли решение о введении внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции и остановке поставок угля на Украину, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса до 1 марта.

Кроме того, сообщалось, что на улицы Енакиево вышли более 10 тысяч человек на митинг против блокады Донбасса.
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